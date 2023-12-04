T.C. KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi:

ESAS NO : 2023/702 Esas
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ ( TEİAŞ )vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 20/12/2023günü saat: 09.00 'dir.

DOSYANO

MAH/KÖY VE MEVKİİ

ADA

PARSEL NO

DAVALILAR- ADI SOYADI

KAMULAŞTIRILAN ALAN

CİNSİ

2023/702

Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Karalgazi köyü

204

23

Abdurahman Kılbasanlı, Ahmet Kılbasanlı, Ali Beki Kılbasanlı, Dilek Ercan,Mustafa Kılbasanlı

12945.49

TARLA

2023/704

Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Karalgazi köyü

211

5

YÜKSEL KÜÇÜK

4754.93

TARLA

2023/706

Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Karalgazi köyü

211

2 Ve 3

KAR-MAR GIDA HAYVANCILIK SOĞUK HAVA YEM VE ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

7167.67+2685.70

TARLA

2023/708

Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Sinci köyü

107

13

MEHMET ÇETİN

1684.88

TARLA

2023/710

Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Sinci köyü

107

23

MEMİLİ GÜREL

4141.84

TARLA

2023/712

Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Sinci köyü

107

25

HATİCE ATICI, KADİR GÖÇER
MELAHAT GÖÇER
NURİYE GÖÇER

4360.17

TARLA

2023/714

Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Sinci köyü

105

5

ALİ TOSUN
ALİYE TOSUN
DUDU TOSUN
DÜRDANE SAVRAN
HASAN TOSUN
HATİCE NUR KÜÇÜK
İLHAMİ SAVRAN
İMRAN EKER
KADİRİYE GÜVEN
MAHİR TOSUN
MEHMET SAVRAN
MERYEM YAZ
MİTHAT SAVRAN
MUSTAFA TOSUN
NAZLI KARA
NESLİHAN TOSUN
OSMAN TOSUN
OSMAN TOSUN
OSMAN TOSUN
SEFİNE TARHAN
ÜMÜT SAVRAN
ZEKİYE TEZEL
ZÜBEYDE GÜVEN

12747.63

TARLA

1-İdareceadınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasınabiritirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz, 2-Açacağınız davada husumetin TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ' ne yönelteceğiniz,
3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01941403