T.C. KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/702 Esas
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ ( TEİAŞ )vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 20/12/2023günü saat: 09.00 'dir.
DOSYANO
MAH/KÖY VE MEVKİİ
ADA
PARSEL NO
DAVALILAR- ADI SOYADI
KAMULAŞTIRILAN ALAN
CİNSİ
2023/702
Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Karalgazi köyü
204
23
Abdurahman Kılbasanlı, Ahmet Kılbasanlı, Ali Beki Kılbasanlı, Dilek Ercan,Mustafa Kılbasanlı
12945.49
TARLA
2023/704
Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Karalgazi köyü
211
5
YÜKSEL KÜÇÜK
4754.93
TARLA
2023/706
Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Karalgazi köyü
211
2 Ve 3
KAR-MAR GIDA HAYVANCILIK SOĞUK HAVA YEM VE ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
7167.67+2685.70
TARLA
2023/708
Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Sinci köyü
107
13
MEHMET ÇETİN
1684.88
TARLA
2023/710
Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Sinci köyü
107
23
MEMİLİ GÜREL
4141.84
TARLA
2023/712
Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Sinci köyü
107
25
HATİCE ATICI, KADİR GÖÇER
4360.17
TARLA
2023/714
Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Sinci köyü
105
5
ALİ TOSUN
12747.63
TARLA
1-İdareceadınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasınabiritirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz, 2-Açacağınız davada husumetin TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ' ne yönelteceğiniz,
3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.
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|BASIN NO: ILN01941403