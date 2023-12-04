T.C. KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 04 Aralık 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/702 Esas

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ ( TEİAŞ )vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 20/12/2023günü saat: 09.00 'dir.

DOSYANO MAH/KÖY VE MEVKİİ ADA PARSEL NO DAVALILAR- ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN ALAN CİNSİ 2023/702 Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Karalgazi köyü 204 23 Abdurahman Kılbasanlı, Ahmet Kılbasanlı, Ali Beki Kılbasanlı, Dilek Ercan,Mustafa Kılbasanlı 12945.49 TARLA 2023/704 Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Karalgazi köyü 211 5 YÜKSEL KÜÇÜK 4754.93 TARLA 2023/706 Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Karalgazi köyü 211 2 Ve 3 KAR-MAR GIDA HAYVANCILIK SOĞUK HAVA YEM VE ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7167.67+2685.70 TARLA 2023/708 Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Sinci köyü 107 13 MEHMET ÇETİN 1684.88 TARLA 2023/710 Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Sinci köyü 107 23 MEMİLİ GÜREL 4141.84 TARLA 2023/712 Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Sinci köyü 107 25 HATİCE ATICI, KADİR GÖÇER

MELAHAT GÖÇER

NURİYE GÖÇER 4360.17 TARLA 2023/714 Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Sinci köyü 105 5 ALİ TOSUN

ALİYE TOSUN

DUDU TOSUN

DÜRDANE SAVRAN

HASAN TOSUN

HATİCE NUR KÜÇÜK

İLHAMİ SAVRAN

İMRAN EKER

KADİRİYE GÜVEN

MAHİR TOSUN

MEHMET SAVRAN

MERYEM YAZ

MİTHAT SAVRAN

MUSTAFA TOSUN

NAZLI KARA

NESLİHAN TOSUN

OSMAN TOSUN

OSMAN TOSUN

OSMAN TOSUN

SEFİNE TARHAN

ÜMÜT SAVRAN

ZEKİYE TEZEL

ZÜBEYDE GÜVEN 12747.63 TARLA

1-İdareceadınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasınabiritirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz, 2-Açacağınız davada husumetin TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ' ne yönelteceğiniz,

3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.