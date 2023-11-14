T.C. KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 14 Kasım 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/632

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ( EPDK ) vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddelerigereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilendosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespitidavası açılmış olup, açılan davalarınduruşma tarihi 13/12/2023günü saat: 11:05 'dir.

DOSYANO MAH/KÖY VE MEVKİİ ADA PARSEL NO DAVALILAR- ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN ALAN CİNSİ 2023/632 Karaman ili merkez Güldere Köyü 199

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İfrazen 130

1 Abdullah Yılmız, Halime Gençbay, Ayşegül Bilir, Aziz Yılmaz, Bedriye Şimşek, Cemile Karaduman, Fatma Sak, Fatma Tekinbaş, Fazilet Aksüt, Hasan Arı, İhsan Arı, İlhan Arı, İsmet Arı, Kamile Karapınar, Kamile Uğurlukoç, Latife Dişbudak, Mehmet Emin Arı, Meliha Aksoy, Meryem Öztürk, Mukaddes Yılmaz, Nesriye Özkal, Orhan Arı, Rabiye Öztürk, Ramazan Arı, Ramazan Kara, Süleyman Arı, Süleyman Kara, Süleyman İrfan Arı, Şuayip Yılmaz, Teyfik Arı, Zekiye Hanım Özkaya 48.010,63 m2 TARLA

1-İdareceadınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasınabiritirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz, 2-Açacağınız davada husumetin ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ( EPDK ) ' ne yönelteceğiniz,

3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa iledeğişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.