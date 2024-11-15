T.C. Karlıova Sulh Hukuk Mahkemesi'nden
Yayın Tarihi:
T.C. KARLIOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı : 2023/78 Esas
Davacı , EKREM SÖGÜT ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Bingöl ile Karlıova ilçesi Kantarkaya Köyü Mehmet ve Cihan oğlu, 01/08/1952 doğumlu,13828747392 T.c Kimlik nolu Süphan Söğüt'ün 1973 yılından bu yana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bugüne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir haber alınamadığından sağ olduğu takdirde Süphan Söğütünün veya kendisini tanıyanların 6 ay içerisinde Karlıova Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmaları veya beyanda bulunmaları ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02121810