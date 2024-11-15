T.C. Karlıova Sulh Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 15 Kasım 2024 / 00:01

T.C. KARLIOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2023/78 Esas

Davacı , EKREM SÖGÜT ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Bingöl ile Karlıova ilçesi Kantarkaya Köyü Mehmet ve Cihan oğlu, 01/08/1952 doğumlu,13828747392 T.c Kimlik nolu Süphan Söğüt'ün 1973 yılından bu yana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bugüne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir haber alınamadığından sağ olduğu takdirde Süphan Söğütünün veya kendisini tanıyanların 6 ay içerisinde Karlıova Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmaları veya beyanda bulunmaları ilanen tebliğ olunur.