T.C. Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 08 Ekim 2024 / 00:01

T.C. KARŞIYAKA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ



Dosya No : 2023/385 Esas

Karar No : 2024/388

İLANEN TEBLİGATTIR

SANIK :FERDİ FURTUNA,Ali Fuat ve Hacer oğlu, 02/03/1985 doğumlu,Küçükçekme

Ambarlar Bölgesinde Tilkiciler Tır Parkında No:102 Küçükçekmece/ İstanbul adresinde oturur, TC Kimlik No:54889107978

SUÇ : Nitelikli Dolandırıcılık

SUÇ YERİ : İzmir/Karşıyaka

Mahkememizin 06/06/2024 tarih, 2023/385-2024/388 E-K. Sayılı kararı ile sanık Ferdi Furtuna hakkında:

1-Nitelikli dolandırıcılık suçundan TCK 158/1-L,son, 62/1, 52/2, 53/1-2-3, 52/4 maddeleri gereğince neticeten 3 yıl 11 ay 15 gün hapis ve 60.000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında 24/11/2015 tarihli R.G'de yayınlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih, 2014/140-2015/85 E-K sayılı kararındaki iptal edilen hususlar ve 15/04/2020 tarihli R.G'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı kanunun 10.maddesi ile TCK 53/3.fıkrada yapılan değişiklikler gözetilerek, TCK 53 maddenin 1.ve 2.fıkraları ile 3.fıkranın 1.cümlesinin uygulanmasına karar verilmiştir.

Sanığın bilinen adreslerine tebligat çıkartılmasına, ayrıca karar tebliği ve adres araştırmasına yönelik ilgili Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılmasına rağmen kararın sanığa tebliğinin yapılamaması nedeniyle mahkememizce verilen kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilanın Türkiye Geneli İlk 5 ve Genel İnternet Haber Sitesi gazetelerin birinde bir defaya mahsus olmak üzere ilan edilmesine,

7201 Sayılı Yasanın 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından, tebliğ edildiği tarihten itibaren iki hafta içerisinde mahkememize yada mahkememize gönderilmek üzere başka mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle hükmün istinaf edilebileceği ve istinaf edilmediği takdirde ise hükmünkesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.04/10/2024