T.C. Karşıyaka 3. Sulh Hukuk Mahkemesi
Yayın Tarihi:
İ L A N
T.C. KARŞIYAKA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/3756 Esas03/07/2024 Konu : İlan hk,HÜLYA AKYILDIZ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ERGÜN ÇELEBİ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03/07/2024
GAİP TC KİMLİK NO : 31726872084
ADI SOYADI : ERGÜN ÇELEBİ
BABA ADI : AVNİ
ANA ADI : DİLŞAH
DOĞUM TARİHİ : 05/02/1950
DOĞUM YERİ : AZNAFER
İKAMETGAH ADRESİ :
#ilangovtr BASIN NO: ILN02071140