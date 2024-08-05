T.C. Karşıyaka 3. Sulh Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 05 Ağustos 2024 / 00:01

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T.C. KARŞIYAKA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/3756 Esas03/07/2024 Konu : İlan hk,HÜLYA AKYILDIZ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ERGÜN ÇELEBİ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03/07/2024

GAİP TC KİMLİK NO : 31726872084

ADI SOYADI : ERGÜN ÇELEBİ

BABA ADI : AVNİ

ANA ADI : DİLŞAH

DOĞUM TARİHİ : 05/02/1950

DOĞUM YERİ : AZNAFER

İKAMETGAH ADRESİ :

#ilangovtr BASIN NO: ILN02071140