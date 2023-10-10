T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 10 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/478 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Daday ilçesi, Karacaören Köyü

ADA NO : 116

PARSEL NO : 21

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 963,36 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Aynur Ergin, Burhan Uzunhasan, Esma Uzunhasan,

Fatma Kurusüleyman, Fatma Yıldız, İlknur Ören, Mualla Koşer,

Muammer Yıldız, Muharrem Yıldız, Olcay Yıldız, Orhan Uzunhasan

Ahmet Uzunhasan, Hatice Uzunhasan, Hüseyin Uzunhasan

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/478 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.