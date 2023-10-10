T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/478 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Daday ilçesi, Karacaören Köyü
ADA NO : 116
PARSEL NO : 21
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 963,36 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Aynur Ergin, Burhan Uzunhasan, Esma Uzunhasan,
Fatma Kurusüleyman, Fatma Yıldız, İlknur Ören, Mualla Koşer,
Muammer Yıldız, Muharrem Yıldız, Olcay Yıldız, Orhan Uzunhasan
Ahmet Uzunhasan, Hatice Uzunhasan, Hüseyin Uzunhasan
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/478 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
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|BASIN NO: ILN01902231