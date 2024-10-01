T.C. Kastamonu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 01 Ekim 2024 / 00:01

T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/357 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Esenli Köyü

ADA NO : 101

PARSEL NO : 38

YÜZÖLÇÜMÜ : 113,91m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : İSMAİL DALAHMETOĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/357 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/09/2024

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