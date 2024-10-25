T.C. Kastamonu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 25 Ekim 2024 / 00:01

T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/304

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER :Gelinören köyü

ADA NO : 137

PARSEL NO : 8

YÜZÖLÇÜMÜ : 383,64m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET EMİN PİŞMAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/304 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.