T.C. Kastamonu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden
Yayın Tarihi:
T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/313
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Gelinören Köyü
ADA NO : 128
PARSEL NO : 15
YÜZÖLÇÜMÜ : 889,38 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : HASAN ÇAYCI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/313 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02108702