T.C. Kastamonu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 25 Ekim 2024 / 00:01

T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/319

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Geyikli Köyü

ADA NO : 103

PARSEL NO : 102

YÜZÖLÇÜMÜ : 389,62 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : SEDAT SİMSAR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/319 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.