T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 10 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/465 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Daday ilçesi, Sarpun Köyü

ADA NO : 119

PARSEL NO : 61

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 11,54 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdullah Aynacı

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/465 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.