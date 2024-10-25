T.C. Kastamonu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 25 Ekim 2024 / 00:01

T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/294

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Eceoğlu Köyü

ADA NO : 107

PARSEL NO : 12

YÜZÖLÇÜMÜ : 739,61 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : ÖZCAN KOSLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/294 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.