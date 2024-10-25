T.C. Kastamonu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden
Yayın Tarihi:
T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/293 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Eceoğlu Köyü
ADA NO : 107
PARSEL NO : 18
YÜZÖLÇÜMÜ : 935,64m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : CAHİT KINACI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/293 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02108744