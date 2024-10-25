T.C. Kastamonu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden
Yayın Tarihi:
T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/309 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu Merkez Gelinören Köyü
ADA NO : 119
PARSEL NO : 4
YÜZÖLÇÜMÜ : 415,87
MALİKİN ADI VE SOYADI : Efrettin Komye
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Tedaş
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/309 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02108750