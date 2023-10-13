T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 13 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/479 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Daday İlçesi,

MEVKİİ : Selalmaz Köyü

ADA NO : 110

PARSEL NO : 123

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 821,92 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Şakir Selalmaz

Hüseyin Selalmaz

Şevket Selalmaz

Mustafa Selalmaz

Süleyman Selalmaz

Sadet Selalmaz

Şevket Selalmaz

Rahime Demir

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/479 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.