T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2023/479 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Daday İlçesi,
MEVKİİ : Selalmaz Köyü
ADA NO : 110
PARSEL NO : 123
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 821,92 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Şakir Selalmaz
Hüseyin Selalmaz
Şevket Selalmaz
Mustafa Selalmaz
Süleyman Selalmaz
Sadet Selalmaz
Şevket Selalmaz
Rahime Demir
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/479 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01902667