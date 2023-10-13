T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 13 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/497 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Daday ilçesi, Karacaören Köyü

ADA NO : 125

PARSEL NO : 22

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 286,5 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mustafa Borucu, Hüseyin Borucu, İbrahim Borucu, Nadir Borucu, Aliye Borucu

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/497 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.