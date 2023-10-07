T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2023/470 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Daday İlçesi, Sarpun Köyü
ADA NO : 119
PARSEL NO : 62
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 500,17 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ayşe Aynacı
Huriye Aynacı
Nuriye Tunç
Mahiye Kaş
Yılmaz Aynacı
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/470 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
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|BASIN NO: ILN01901658