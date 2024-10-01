T.C. Kastamonu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 01 Ekim 2024 / 00:01

T.C.

KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/351 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Damlaçay Köyü

ADA NO : 114

PARSEL NO : 13

YÜZÖLÇÜMÜ : 364,02 m² irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hakan Hanhüseyinoğlu

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/351 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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