T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN

Yayın Tarihi: 23 Kasım 2023 / 00:01



Sayı : 2023/188 Esas

Konu : Gaiplik İlanı MALİYE HAZİNESİ ile KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Hepkebirler Mahallesi, 289 ada 7 parsel sayılı taşınmazın hisse maliki olan Emin'in gaipliğine karar verilmiş olup, bu kişiler hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.