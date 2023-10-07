T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 07 Ekim 2023 / 00:01



ESAS NO : 2023/271 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Daday ilçesi, Karacaören köyü,

MEVKİİ : -

PAFTA NO : -

ADA NO : 113

PARSEL NO : 16

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.106,22 m2 irtifak,

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1-NURİ DEMİR - 58588028374

2- İSMAİL DEMİR - 58600027996

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/271 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.