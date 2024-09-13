T.C. Kastamonu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden
T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/267 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez İlçesi Alpı Köyü
MEVKİİ : Ahlatlardibi
PAFTA NO :
ADA NO : 103
PARSEL NO : 124
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 286,73 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ÇETİN TAŞCI-43327543584
2- NEBAHAT TAŞCI-43324543648 -
3- SABAHAT TAŞCI-43330543410 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım. A.Ş Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/267 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02087515