T.C. Kastamonu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 13 Eylül 2024 / 00:01

T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/267 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez İlçesi Alpı Köyü

MEVKİİ : Ahlatlardibi

PAFTA NO :

ADA NO : 103

PARSEL NO : 124

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 286,73 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ÇETİN TAŞCI-43327543584

2- NEBAHAT TAŞCI-43324543648 -

3- SABAHAT TAŞCI-43330543410 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım. A.Ş Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/267 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02087515