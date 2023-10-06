T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 06 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/241 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Daday ilçesi, Selalmaz köyü,

MEVKİİ : -

PAFTA NO : -

ADA NO : 113

PARSEL NO : 40

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 392,94 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ALTUN UMUR-47611394296

2- AYSEL YANAZ-57811054258

3- BAYRAM KEÇECİ-18158376076

4- HACER BEŞİR-18527363690

5- HAMİDE DEMİRCİ-39148676228

6- REMZİ KEÇECİ-18149376368

7- ŞEFİKA SEZER-57832053384

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/241 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.