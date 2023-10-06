T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/241 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Daday ilçesi, Selalmaz köyü,
MEVKİİ : -
PAFTA NO : -
ADA NO : 113
PARSEL NO : 40
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 392,94 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ALTUN UMUR-47611394296
2- AYSEL YANAZ-57811054258
3- BAYRAM KEÇECİ-18158376076
4- HACER BEŞİR-18527363690
5- HAMİDE DEMİRCİ-39148676228
6- REMZİ KEÇECİ-18149376368
7- ŞEFİKA SEZER-57832053384
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/241 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
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|BASIN NO: ILN01901432