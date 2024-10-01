T.C. Kastamonu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 01 Ekim 2024 / 00:01

T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/346 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Dursunlar Köyü,

ADA NO : 114

PARSEL NO : 14

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 907,99 m² irtifak ve 9,52 m² direk yeri

MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET EROĞLU-50326310482

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/346 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/09/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02096522