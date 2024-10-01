T.C. Kastamonu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden
Yayın Tarihi:
T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/345 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Dursunlar Köyü
ADA NO : 111
PARSEL NO : 23
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 999,71 m² irtifak
MALİKİN ADI VE SOYADI : HÜSEYİN ÇEKİM
LUTFİ ÇEKİM
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/345 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/09/2024
#ilangovtr BASIN NO: ILN02096526