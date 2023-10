T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 06 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/261 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Daday ilçesi, Selalmaz köyü,

MEVKİİ : -

PAFTA NO : -

ADA NO : 111

PARSEL NO : 55

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 23,74 m2 irtifak

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AYİŞE BERBER-35770788858

2- AYŞE KOCAAHMET-18890351690

3- CEVDET MENTEŞ-41971539076

4- ENDER KOCAAHMET-18845353120

5- EYÜP KOCAAHMET-18857352784

6- İFAKAT KOCAAHMET-18341369960

7- KADİR KOCAAHMET-18887351764

8- KADRİYE ÇAĞLAYAN-72418042750

9- MURAT KOCAAHMET-18860352610

10- MUSTAFA KOCAAHMET-18896351472

11- NURDAN ÇUKUR-18830353630

12- RAMAZAN KOCAAHMET-18872352264

13- RECEP MENTEŞ-41968539140

14- SALİM MENTEŞ-41965539204

15- SATI KOCAAHMET-18884351828

16- SIDDIKA ERGİN-55675125466

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/261 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.