T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 06 Ekim 2023 / 00:01



ESAS NO : 2023/267 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Daday ilçesi, Karacaören Köyü

MEVKİİ : -

PAFTA NO : -

ADA NO : 116

PARSEL NO : 26

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 754,64 m² irtifak,

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- FERİDE ERGİN-55738123330 -

2- İRFAN ERGİN -55564129186)

3- KEZBAN ERGİN-55690124956 -

4- MUSTAFA SAİM ERGİN-49117344126 -

5- MÜKERREM ERGİN YAVAŞ-55612127560

6- MÜYESSE ERGİN-55624127114 -

7- MÜZEYYEN ERGİN-55573128804 -

8- SIDIKA ERGİN-55618127342 -

9- ŞERİFE ULU-12919254788 -

10- TUĞBA ERGİN BAYRAM-55603127852 -

11- YASEMİN ERGİN-50089311726 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/267 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.