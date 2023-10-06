T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 06 Ekim 2023 / 00:01



ESAS NO : 2023/262 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Daday ilçesi, Selalmaz köyü,

MEVKİİ : -

PAFTA NO : -

ADA NO : 114

PARSEL NO : 40

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 446,29 m2 irtifak

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- MUSTAFA ÇUFADAR-18293371554

2- SATI ÇUFADAR-18290371618

3- SÜLEYMAN ÇUFADAR-18287371782

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/262 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.