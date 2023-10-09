T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/349 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Daday İlçesi, Karacaören Köyü
ADA NO : 119
PARSEL NO : 7
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 1485,59 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : OLCAY YILDIZ
AYNUR ERGİN
MUALLA KOŞER
FATMA YILDIZ
MUAMMER YILDIZ
MUHARREM YILDIZ
İLKNUR ÖREN
FATMA KURUSÜLEYMAN
ORHAN UZUNHASAN
BURHAN UZUNHASAN
ESMA UZUNHASAN
HÜSEYİN UZUNHASAN
HATİCE UZUNHASAN
AHMET UZUNHASAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/349 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
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|BASIN NO: ILN01901754