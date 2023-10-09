T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 09 Ekim 2023 / 00:01



ESAS NO : 2023/349 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Daday İlçesi, Karacaören Köyü

ADA NO : 119

PARSEL NO : 7

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 1485,59‬ m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : OLCAY YILDIZ

AYNUR ERGİN

MUALLA KOŞER

FATMA YILDIZ

MUAMMER YILDIZ

MUHARREM YILDIZ

İLKNUR ÖREN

FATMA KURUSÜLEYMAN

ORHAN UZUNHASAN

BURHAN UZUNHASAN

ESMA UZUNHASAN

HÜSEYİN UZUNHASAN

HATİCE UZUNHASAN

AHMET UZUNHASAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/349 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.