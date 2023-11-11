T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 11 Kasım 2023 / 00:01



ESAS NO : 2023/375 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ GÖL EMİRLER KÖYÜ

MEVKİİ : ÖTEGEÇE

ADA NO : 122

PARSEL NO : 48

VASFI : Kanal ve İşletme Yolu

YÜZÖLÇÜMÜ : 401,70 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : EMİNE İDRİSOĞLU

VEHBİ TÜFEKCİ

HAMDİ TÜFEKCİ

RAHMİ TÜFEKCİ

SATİYE TÜFEKCİ

YUNUS EMRE BAL

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/375 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.