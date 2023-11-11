T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2023/375 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ GÖL EMİRLER KÖYÜ
MEVKİİ : ÖTEGEÇE
ADA NO : 122
PARSEL NO : 48
VASFI : Kanal ve İşletme Yolu
YÜZÖLÇÜMÜ : 401,70 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : EMİNE İDRİSOĞLU
VEHBİ TÜFEKCİ
HAMDİ TÜFEKCİ
RAHMİ TÜFEKCİ
SATİYE TÜFEKCİ
YUNUS EMRE BAL
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/375 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
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|BASIN NO: ILN01927581