T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 11 Kasım 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/374 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli Merkez İlçesi Göl Emirler Köyü

MEVKİİ : Hark Altı

ADA NO : 120

PARSEL NO : 46

VASFI : Kanal ve İşletme Bakım Yolu

YÜZÖLÇÜMÜ : 948,79

MALİKİN ADI VE SOYADI : VEHBİ TÜFEKCİ

MEHMET TÜFEKCİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/374 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.