T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2023/374 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli Merkez İlçesi Göl Emirler Köyü
MEVKİİ : Hark Altı
ADA NO : 120
PARSEL NO : 46
VASFI : Kanal ve İşletme Bakım Yolu
YÜZÖLÇÜMÜ : 948,79
MALİKİN ADI VE SOYADI : VEHBİ TÜFEKCİ
MEHMET TÜFEKCİ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/374 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
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|BASIN NO: ILN01927587