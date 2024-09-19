T.C. Kastamonu 3. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 19 Eylül 2024 / 00:01

T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/269

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili Merkez ilçesi Eceoğlu Köyü

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 120

PARSEL NO : 25

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 10818,83 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET YUNUSOĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/269 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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