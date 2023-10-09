T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 09 Ekim 2023 / 00:01



ESAS NO : 2023/339 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Daday İlçesi, SelalmazKöyü

ADA NO : 111

PARSEL NO : 12

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 687,45 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : ŞAKİR SELALMAZ

HÜSEYİN SELALMAZ

ŞEVKET SELALMAZ

MUSTAFA SELALMAZ

SÜLEYMAN SELALMAZ

SADET SELALMAZ

ŞEVKET SELALMAZ

RAHİME DEMİR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/339 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.