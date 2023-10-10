T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 10 Ekim 2023 / 00:01



ESAS NO : 2023/329 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Daday İlçesi, Sarpun Köyü

ADA NO : 132

PARSEL NO : 6

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.201,34 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : İLHAN KAŞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/329 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.