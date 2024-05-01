T.C. KAYSERİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 01 Mayıs 2024 / 00:01

Sayı :2023/1323 Esas 27/02/2024 Konu : İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasında; dosyanının davalılarından olan21824275450 T.C. Kimlik Numaralı İBRAHİM NARİNERZİNCANLI'nın tüm adreslerine yapılan tebligatların olumsuz dönmesi ve adreslerinin tespit edilememesi nedeniyle, Mahkememizin yukarıda numarası yazılı bulunan dosyasında 07/05/2024 tarih saat 10:15'de duruşma günü verilmiş olup; "Tebliğden itibaren HMK'nun 129 md.göre 2 haftalık süre içinde ilk itirazlar ile birlikte cevap dilekçesi ve tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delil olduğunu belirterek bildirmeniz ve eklemeniz, getirilecek belgeler için bilgileri sunmanız, cevap dilekçesi verilmemesi halinde davayı inkar etmiş sayılacağınız, cevap süresi içinde Mahkemeye başvurmanız koşuluyla 2 haftalık ek süre verilebileceği ve dava konusu taşınmaz üzerinde muhtesat iddianız var ise 30 gün içerisinde ilgili mahkemede dava açıp dosya numarasını bildirmen izilanen tebliğ ve ihtar olunur." tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.