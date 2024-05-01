T.C. KAYSERİ 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

Yayın Tarihi: 01 Mayıs 2024 / 00:01



DOSYA NO : 2022/912 Esas

KARAR NO : 2023/724

Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11.10.2023 tarihli ilamı ile 125/1 maddesi gereğince 4 AY 5 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılanMustafa ve Esme oğlu, 19.02.1994 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı AHMET TOPRAK tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

Sanık Ahmet TOPRAK'ınilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararı tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir Asliye Ceza Mahkemesinden dilekçe sunmak veya zabıt katibine yapılacak beyanla tutulacak tutanak ile Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine (süresinde itiraz/İSTİNAF/temyiz edilmediği takdirde kesinleşecek şekli ile) istinaf yasa yolu açık olmak üzere,

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Gerekçeli Kararın RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Gerekçeli Kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR 26.04.2024