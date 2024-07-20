T.C.KAYSERİ 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 20 Temmuz 2024 / 00:01

10/06/2024 ESAS NO: 2018/101

DAVALI : S.S. DERMAN KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Mahkememiz dava dosyasında davacı AHMET ARIK tarafından Davalı S.S. DERMAN KONUT YAPI KOOP. adına açılan Tapu iptali ve Tescil davasında 25/05/2023 tarihlibilirkişi raporundu özetle; davalı kooperatif defterlerinin hiçbir kayıt içermediğinden, davacı tarafından 65.000,00-TL ödeme iddiasına dönük dosya kapsamından bir tespit yapılamadığından, davalı kooperatifin normal bir üyeden inşaatların tamamlanması için ne kadar aidat topladığı tespit edilemediğinden; davacının mali yükümlülükleri bakımından bir tespit yapılamadığı bildirilmiştir. 17/05/2024 tarihli ek raporda özetle; Davacı Ahmet ARIK yönünden; dosya kapsamında yer alan dekont ve makbuzların incelenmesinde (2 dekont okunamadığı için incelenememiş olup) 72.075-TL ödeme yapıldığını, dosya içerisinde yer alan ve alacaklı kısmı boş bırakılmış olan bonoların toplam bedelinin 580-TL olduğunu, bu bonoların da sayın mahkemece davalı kooperatife verdiği ve bedelinin ödenmiş olduğunun kabulü halinde 72.075 TL + 580 TL olmak üzere toplam 72.655 TL ödeme yapılmış olacağı Ferhat ARIK’ın ise davalı kooperatife 20.525 TL ödeme yaptığının tespit edildiği bildirilmiştir.

Mahkememiz dosyasında dava dilekçesinde belirtilen adrese tebligat çıkarılmış, ancak tebligatın yapılamadığı anlaşılmıştır. Adres araştırması sonucundan da bir netice alınmadığından bilirkişi raporunun ve bilirkişi ek raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporu ve ek raporuna karşıHMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınıziş bu dava dosyasının duruşmasının 02/10/2024 günü saat 09:18'ye bırakıldığı hususu bilirkişi raporu ve bilirkişi ek raporunun tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.10/06/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064154