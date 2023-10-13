T.C. KAYSERİ 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 13 Ekim 2023 / 00:01

TESCİL İLANI :ESAS NO: 2022/145

Davacı MEHMET SAMUR ile vekili Av. CELALETTİN ÇAVDAR tarafından davalı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI, dahili davalı KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI , dahili davalı TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılamasında 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 713. Maddesi gereğince ilan yapılmasına karar verildiğinden ; Dava konusu Kayseri ili Talas ilçesi Kiçiköy mahallesi 70 ada 10 parsel sayılı taşınmaz hakkında davacı Mehmet Samur tarafından açılan davada, Türk Medeni Kanunun 713/2 maddesi uyarınca maliki tapu kütüğünden anlaşılmayan hukuki sebebine dayalı olarak adına tescil talebinde bulunulmuş olup , ilan tarihinden başlayarak 3 ay içinde TMK 713 deki şartların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz yada itiraz yerinde görülmezse ve davacı da iddiasını ispatlamış olursa dava konusu taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.