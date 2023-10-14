T.C.KAYSERİ4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 14 Ekim 2023 / 00:01

Sayı : 2022/2396 Esas 27/09/2023

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaip: Kayseri İli, Melikgazi ilçesi, Bozatlıpaşa Mahallesi, Cilt no:6, Harne no:60 da nüfusa kayıtlıbulunan 35380827848 TC kimlik nolu Hacı Şeyh ve Nadiye'den olma Hanım Balkır isimli şahıstan uzun süredir haber alınamadığından bu şahısı tanıyan ve bilen kişilerin, ayrıca bu konuda bilgisi bulunanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize başvurup bilgi vermeleri İLAN olunur. 27/09/2023