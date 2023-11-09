T.C. KDZ.EREĞLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 09 Kasım 2023 / 00:01

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ESAS NO : 2022/79 Esas

DAVALI : CEREN BAŞARAN, Mehmet ve Ayşe kızı, 1993 doğumlu.

Davacı Havva Yalçın tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce keşif yapılmış olup Fen blirkişi Ahmet Kayıran tarafından sunulan raporda dava konusu parselin paftasındaki sınırlar ile zemindeki sınırların uyumlu olduğu, keşfin doğru ada parselde yapıldığı, İnşaat bilirkişi Kadir Elik tarafından sunulan bilirkişi raporu sonucunda; Dava konusu Zonguldak ili , Ereğli ilçesi, Kavaklık Mah.Çayır Mevkinde tapunun 2545 ada 10 parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki dava konusu 2 katlı binanın ve 1610341/51609600 arsa payının toplam değeri dava tarihi olan 08/04/2022 itibariyle 962.355,00TL (y.dokuzyüzaltmışiki bin üçyüzellibeş lira) olarak tespit edildiği, bilirkişi raporlarına karşı HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve ilanentebliğ olunur.