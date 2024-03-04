T.C. KEMALPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 04 Mart 2024 / 00:01

Sayı :2023/165 Esas Konu : İlan Metni İLANDavacı , Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Davalı Nazım Taşkın - Süleyman ve Lütfiye oğlu, 13/01/1944 doğumlu, İzmir Kemalpaşa Cumalı Mahallesi 127 ada 18 parsel sayılı taşınmaz hissedarı

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma davası nedeniyle;

Mahkememizin 27/12/2023 tarihli gerekçeli evrakında "dava konusu İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Cumalı Mahallesi, 127 ada 18parsel sayılı taşınmazın,25/08/2023 havale tarihli bilirkişi raporu ve krokide (B) gösterilen 234,09 m2'lik kısmının davalı adına olan TAPU KAYDININ İPTALİ ile, üzerindeki tüm şerh ve takyidatlardan ari olarak davacıDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜadına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, Mülkiyet kamulaştırma bedelinin 215.482,19 TL olarak TESPİTİNE" karar verilmiş olup,

Verilen karara karşı; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca, tescile ilişkin yasa gereği kesin, bedele ilişkin hüküm yönünden gerekçeli kararın ilanen tebliğden itibaren iki haftalık süre içerisinde dilekçeyle veya tutanağa geçirilmek üzerine Mahkeme kalemine yapılacak beyan ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf yoluna başvurabileceğiniz hususu ile,

Ayrıca davacı vekili tarafından "idaremiz inşaatlarından "İzmir Kemalpaşa Akalan Göleti ve Sulaması Projesi" nedeni ile 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasına dayalı olarak kamulaştırma kararı alınan İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Cumalı Mahallesi, 127 ada, 18 parsel numaralı taşınmaz hakkında hükme esas alınan bilirkişi heyeti raporu, dava konusu taşınmazı değerleme tarihinde ve tapuda “Tarla” olarak gözüken ve emsali “Kirazlık” olarak Örnekköy mahallesinden gösterilen Cumalı mahallesinde bulunan parselin “Arsa” olarak nitelendirilmesi ve bu yönde hesap yapılması doğru bulunmamıştır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, kamulaştırılacak taşınmazın değerini etkileyecek faktörler değerlendirilirken dikkate alınan hususlar doğru değildir. Anılı taşınmazın kamulaştırma bedelini hesaplanırken kullanılan sayısal değerler tarım ekonomisi ve fen bilimleri kriterlerine uygun olarak ispatlanmalı ve kullanılan her bir veri bilimsel olarak denetlenebilir olacak şekilde tekrardan bir bilirkişi raporu hazırlanması gerekirken mevcut rapora göre karar verilmesi kamu zararına neden olacaktır. Açıklanan nedenlerle söz konusu taşınmazların kamulaştırma bedeli hesaplanırken kullanılan sayısal değerler tarım ekonomisi ve fen bilimleri kriterlerine uygun olarak ispatlanmalı ve kullanılan her bir veri bilimsel olarak denetlenebilir olacak şekilde hazırlanan bir bilirkişi raporu hükme esas alınmalıdır. Ancak istinaf konusu kararda kamulaştırma bedeli değerinin üzerinde belirlendiği için kamu zararının oluşmasına neden olmuştur. Yukarıda açıklanan nedenlerle; Kemalpaşa 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ nin 27.12.2023 tarih ve 2023/165 E. 2023/669 K. sayılı kararının İDAREMİZ LEHİNE BOZULMASINA karar verilmesini Sayın Başkanlığınızdan arz ve talep ederiz." şeklinde istinaf yoluna başvurulmuş olup, 6100 sayılı HMK'nun 347/2. Maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde istinaf dilekçesine karşı cevap verebileceğiniz hususu,

İhtar ve ilanen tebliğ olunur.29/02/2024