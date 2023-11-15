T.C.KEMER 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İ L A N

Yayın Tarihi: 15 Kasım 2023 / 00:01



DOSYA NO : 2022/823 Esas

KARAR NO : 2023/411

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/06/2023 tarihli ilamı ile 191/1, 191/1 maddesi gereğince 2 YIL 1 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Ekrem ve Mavzune oğlu, 08/04/1999 doğumlu, Gaziantep, Şahinbey, Yavuzlar mah/köy nüfusuna kayıtlı İBRAHİM HALİL ÖZDEMİR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19.10.2023