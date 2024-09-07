T.C. Kemer 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden / Başkanlığından

Yayın Tarihi: 07 Eylül 2024 / 00:01

İLAN

T.C. KEMER 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/675 Esas

DAVALILAR : 1- RUFAT KAZIMOV Göynük Mah. 3077 Sk. Vıkıng 26 Sitesi A Blok No:3 İç Kapı No:5 Kemer/Antalya/ ANTALYA

2- TAMERLAN AHMADOV Teomanpaşa Mah. 2214 Sk. Apt. Sitesi No:3 İç Kapı No:2Kepez/ ANTALYA

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi raporu davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir. tebligat ekinde gönderilen Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği,bilirkişi raporunun yayım tarihinden itibaren ondört (14) gün sonra tebliğ edilmiş sayılmak üzere davalılar RUFAT KAZIMOV, TAMERLAN AHMADOV'ya ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02085738