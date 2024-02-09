T.C. KEMER 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

Yayın Tarihi: 09 Şubat 2024 / 00:01

DOSYA NO : 2013/570 Esas

KARAR NO : 2021/519

Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyada düşme kararı verilen Sergey ve Tanya oğlu, 23/02/1986 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı YEVGENIY ZHUIKOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir. Mahkememizce verilen karar tebliğ tarihinden itibaren 7 gün için Antalya Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesine istinaf yolu açık olarak verilmiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06.02.2024