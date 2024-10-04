T.C. Keşan 2. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 04 Ekim 2024 / 00:01

T.C. KEŞAN 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Sayı :2022/173

KARAR : 2024/35

Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanma ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından Sanık Faruk GÖRENER (Bayram ve Dervişe oğlu, 01/12/1972 İstanbul doğumlu) hakkında yapılan yargılama sonucunda mahkememizin 11/01/2024 tarih, 2022/173 esas, 2024/35 karar sayılı ilamı ile sanığın Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanma suçundan Beraatine, bahse konu eylemin kamu görevlisinin göreviyle bağlantılı olarak sorması nedeniyle kimliği hakkında gerçeğe aykırı beyanda bulunan sanığa 5326 sayılı Kanun'un 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmesi gerekli olduğundan ve Kabahatler Kanunu 24. Maddesi gereğince kovuşturma konusu fiilin kabahat oluşturduğu anlaşıldığından ve aynı Kanun'un 17/7 maddesi gereği yeniden değerleme oranı ve suç tarihi dikkate alınarak sanığın iki yüz yetmiş yedi (277) Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılmasına, Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 1 Yıl 8 Ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK'nun 53/1-c fıkrasındaki hak ve yetkilerden kendi altsoyu olan kişiler ile ilgili hak ve yetkinin kullanılmasından TCK.nın 53/3-1. cümlesi gereğince bu hak veya yetkilerin denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infaz edildiği ana kadar veya koşullu salıverilmesine karar verildiği ana kadar yoksun bırakılmasına, sanığa verilen hapis cezasının TCK' nun 58/6-7 maddeleri uyarınca 2. kez mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmiş olup, sanığa tebliğ işlemi gerçekleşememiştir.

1-İş bu hüküm özetinin 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereği Türkiye geneli 50.000 üstü gazetelerin birinde, bir internet haber sitesinde ve basın ilan kurumu ilan portalında eş zamanlı olarak bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 7 günlük süre içinde idari yaptırım kararı açısından 5326 sayılı Kanun'un 27/5 maddesi gereğince Keşan Ağır Ceza Mahkemesi'ne İTİRAZ kanun yolu,sair kararlar yönünden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere (Kanun yoluna başvurulmaması halinde kararın kesinleşeceğine ve gereğince infaz işlemlerinin yapılacağı ihtarı ile) kanun yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği hususu İlanen tebliğ olunur. 02/10/2024

Yazı İşleri Müdürü-187150 Hakim-266969 e-imzalıdıre-imzalıdır