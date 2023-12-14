T.C. KEŞAN 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 14 Aralık 2023 / 00:01

Esas No : 2022/639

Karar No : 2023/154

İLAN

KARAR ÖZETİ

Silahla Basit Yaralama suçundan sanık Hasan Kafalı hakkında yapılan yargılama sonucunda mahkememizin 07/02/2023 tarih 2022/639 eses 2023/154 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında hapis cezası verildiği ve verilen Gerekçeli Karar ile sanığın mahkememize sunmuş olduğu İstinaf Başvuru Dilekçesi Müşteki Haseeb oğlu Barshank Azeez den olma 09/11/1989 doğumlu Irak vatandaşı Mohammed Haseeb Saaeed Saeed tebliğ işlemi gerçekleşememiştir.

1-İşbu hüküm özetinin 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereği Türkiye geneli 50.000 üstü gazetelerin birinde ve genel internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın müştekiye tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 7 günlük süre içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.11/12/2023