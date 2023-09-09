T.C.KEŞAN2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 09 Eylül 2023 / 00:01

Esas No : 2023/204

Karar No : 2023/384

İLAN

KARAR ÖZETİ

Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak Ve Kullanma suçundan sanık Muzaffer ve Aysun'dan olma 18/04/1992 Tekirdağ doğumlu YAKUP UYGUN hakkında yapılan yargılama sonucunda mahkememizin 12/04/2023 tarih 2023/204 esas 2023/384 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, Gerekçeli Karar ve Cumhuriyet Savcısı İstinaf Talebi sanığa tebliğ işlemi gerçekleşememiştir.

1-İşbu hüküm özetinin 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereği Türkiye geneli 50.000 üstü gazetelerin birinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğinden itibaren 7 günlük süre içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.