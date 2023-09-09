T.C.KEŞAN2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Esas No : 2023/204
Karar No : 2023/384
İLAN
KARAR ÖZETİ
Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak Ve Kullanma suçundan sanık Muzaffer ve Aysun'dan olma 18/04/1992 Tekirdağ doğumlu YAKUP UYGUN hakkında yapılan yargılama sonucunda mahkememizin 12/04/2023 tarih 2023/204 esas 2023/384 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, Gerekçeli Karar ve Cumhuriyet Savcısı İstinaf Talebi sanığa tebliğ işlemi gerçekleşememiştir.
1-İşbu hüküm özetinin 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereği Türkiye geneli 50.000 üstü gazetelerin birinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE,
2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğinden itibaren 7 günlük süre içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.
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|BASIN NO: ILN01888406