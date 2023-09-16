T.C. KİĞIASLİYE CEZA MAHKEMESİİLAN

Yayın Tarihi: 16 Eylül 2023 / 00:01

Mehmet Şükrü ve Pakize oğlu, 03/02/1960 Kiğı doğumlu, sanık Zülküf AYAZGÜN hakkında Kiğı Asliye Ceza Mahkemesinin 22.08.2023 tarih ve 2023/98 Esas, 2023/127 Karar sayılı kararı ile Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan hakkında İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine Yetkisizlik Kararı verilmiş olup, Tüm aramalara rağmen bulunamayan sanığa; Yetkisizlik Kararı tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29 ncu maddeleri uyarınca gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğ olunur.