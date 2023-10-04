T.C. KİLİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2023/195 ESAS Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesine göre (değişik 4650) açılan ve aşağıda esas numarası yazılı Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davalarında, 1-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir. 2-Husumet Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilecektir. 3-Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde, kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir. 4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli mahkememizin Kilis Vakıflar Bankası Şubesi'ne yatırılacaktır. 5-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirlmeleri. Keyfiyet 2942 sayılı Yasanın (değişik 4650) 10. Maddesi uyarınca duyurulur.
DOSYA NO
TAŞINMAZ BİLGİSİ
MALİK HANESİ
2023/195
Kilis ili, Merkez ilçesi, Yavuzlu Köyü 103 Ada 7 Parsel
HATİCE NACAR
2023/195
Kilis ili, Merkez ilçesi, Yavuzlu Köyü 233 Ada 30 Parsel