T.C. KİLİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 04 Ekim 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2023/195 ESAS

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesine göre (değişik 4650) açılan ve aşağıda esas numarası yazılı Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davalarında,

1-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.

2-Husumet Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilecektir.

3-Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde, kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli mahkememizin Kilis Vakıflar Bankası Şubesi'ne yatırılacaktır.

5-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirlmeleri. Keyfiyet 2942 sayılı Yasanın (değişik 4650) 10. Maddesi uyarınca duyurulur.

DOSYA NO TAŞINMAZ BİLGİSİ MALİK HANESİ 2023/195 Kilis ili, Merkez ilçesi, Yavuzlu Köyü 103 Ada 7 Parsel HATİCE NACAR

2023/195 Kilis ili, Merkez ilçesi, Yavuzlu Köyü 233 Ada 30 Parsel HATİCE NACAR