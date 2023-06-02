T.C. KIRIKKALE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 02 Haziran 2023 / 00:01

ESAS SAYISI : 2013/490 Esas

Davalı Osman CANTAŞ - Halil ve Yaşar oğlu, 21/10/1976 Kırıkkale doğumlu, 620*****060 T.C. nolu Davacı Halil İbrahim Erkeç tarafından, davalılar Ali DEMİREĞEN ve diğerleri aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda;"Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesi, Kızılçay mevkii, 672 ada 5 parselde kain taşınmazdaki ortaklığın açık artırma yoluyla yapılacak SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE" karar verilmiş olup, davalı Osman CANTAŞ'ın adresi zabıta marifetiyle yapılan araştırmalara rağmen bulunamadığından, işbu mahkememiz ilamı özetinin gazete aracılığıyla ilan edilmesi gerekmiştir.

İşbu ilanın gazetede ilan edildiği tarihten itibaren, yukarıda adı geçen davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği, tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.