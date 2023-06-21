T.C. KIRIKKALE 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 21 Haziran 2023 / 00:01



DOSYA NO : 2022/341 Esas

KARAR NO : 2023/342

Resmi Belgede Sahtecilik, Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/04/2023 tarihli ilamı ile TCK'nun 204/1, 142/1.e.1 maddesi gereğince sonuç olarak hırsızlık suçundan 4 YIL 6 AY HAPİS, resmi belgede sahtecilik suçundan 2 YIL HAPİS cezası ile cezalandırılan Hasan Hüseyin ve Fatma oğlu, 16/04/1988 doğumlu, Konya, Merkez, Fetih mah/köy nüfusuna kayıtlı 59686093882 T.c. Kimlik nolu MUHAMMET SEPETCİ'ye gerekçeli karar tebliğ edilmek istenilmiş ise de;

Adı geçenin dosyamızda beyan ettiği adresin de ve adres kayıt sisteminde kayıtlı MERNİS adresinin de bulunmadığı, adres araştırması için ilgili kolluk birimlerine yazı yazıldığı ancak yapılan tüm araştırmalara rağmen adresine ulaşılamadığından infaz işleminin sürüncemede kalmaması için;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Gerekçeli karara ilişkin ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak takip eden 7 gün içinde, Mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine başvurarak tutanağa geçirtilmek suretiyle karar karşı Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurulabileceği, başvurulmadığı takdirde söz konusu kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.